Sakiewicz twierdzi, że w strzelaninie brali udział cudzoziemcy
"Ogromna tragedia, wiadomo, że brali w tym udział jacyś cudzoziemcy" - Tomasz Sakiewiczlysyzlombardu
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"Ogromna tragedia, wiadomo, że brali w tym udział jacyś cudzoziemcy" - Tomasz Sakiewiczlysyzlombardu
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Komentarze (19)
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A to czy to oni strzelali, czy do nich strzelano... to dla TV ruSSpublika jest nieważne... ¯\(ツ)/¯
PS to prawda
K---a, może ja powinienem próbować coś ugryźć z tego tortu i stać ramię w ramię z Konfą i PiSem? Chwalić Republikę itp. Przynajmniej pieniążki będą, a pieniążki nie śmierdzą. Zwłaszcza w kryzysie który mam wrażenie wisi nad Europą