Zdjęcie Kierwińskiego i napastnika z Krakowa nie jest prawdziwe
Jedna z pierwszych "mocnych" wrzutek wygenerowanych AI (a będzie tego pewnie więcej) po zamachu w Krakowie. Analiza i znalezione zdjęcie źródłowe. Źródłem gdyński radnyhellfirehe
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Komentarze (100)
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@masiakla: Uwierz mi, nie każdy. Jak widzę co oglądają w sieci i w co wierzą ludzie 60+, to jestem przekonany, że bardzo dużo osób w to uwierzyło
@elo345: dopiero jak karani będą za to politycy, którzy za tym są, w tym (o ironio) wiceminister cyfryzacji i szef rządowego Centrum Walki z Dezinformacją Paweł Olszewski, który wrzucił fejka z AI (a Sikorski go powielił), a statnio jeszcze Kierwinski kłamiący na temat poglądów zamachowca. W innym wypadku mamy tylko kolejne „ministerstwo prawdy” rodem z Orwella, do trzymania społeczeństwa
@occultronaut: jest karane. Na to sa inne paragrafy niż "kara za fejka"
Ale nikomu to nie na reke no nie przepchna dalej ustawy zawartej w druku 3003. Ta juz zostala przepchnieta przy okazji zaslony wydarzeń w Krakowie.
Uznaniowe odbieranie majatku osobom prywatnym i firmom. Bez wyroku sadu na podstawie decyzji urzednika. Oczywiscie podstawa prawna tak ogolna ze
@Patrick_Rowerovsky: przecież tak robią, dalej przyklejają Korwina do konfy na przykład xD
Teraz będą odwracać uwagę od kocopołów kierwińskeigo znajdując oczywistego baita xD
@Latarenko: Czy kocopolow to się jeszcze okaże, lewakiem na pewno nie był... A dezynfekcje LGBT mógł sobie ubzdurac na rynku w Krakowie...