Wyjaśnienie prawdopodobnych przyczyn i mechanizów zamachu w Krakowie.
Szewko wyjaśnia co mogło dziać się ze sprawcą, jakie mogą być konsekwencje, jakie są możliwości w przyszłości.Sram_Rzarem
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Szewko wyjaśnia co mogło dziać się ze sprawcą, jakie mogą być konsekwencje, jakie są możliwości w przyszłości.Sram_Rzarem
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Komentarze (39)
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A jednak nie brakuje chętnych, by przed kamerami snuć kolejne teorie,
W Europie wydarzeniach z Pragi po prostu wyciszono informacje.
Tylko czekali na powód
1. policjanci patrolujący te miejsca powinni mieć odpowiednią b--ń (długą, automatyczną) oraz powinni być przeszkoleni do właśnie takich akcji bo to oni będą pierwsi przy zdarzeniu (a nie antyterroryści, którzy potrzebują 30 minut na reakcję - to nie zarzut do nich, tylko stwierdzenie faktu).
2.