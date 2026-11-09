Oglądałem akurat dzisiaj. Ma pełną rację w tym, że jest kilka kluczowych miejsc w Polsce, które "aż się proszą o zamach terrorystyczny" i powinny mieć lepsze zabezpieczenie:

1. policjanci patrolujący te miejsca powinni mieć odpowiednią b--ń (długą, automatyczną) oraz powinni być przeszkoleni do właśnie takich akcji bo to oni będą pierwsi przy zdarzeniu (a nie antyterroryści, którzy potrzebują 30 minut na reakcję - to nie zarzut do nich, tylko stwierdzenie faktu).

2. Pokaż całość