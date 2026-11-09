16 września 2025 r. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ opublikowała raport A/HRC/60/CRP.3 dotyczący działań Izraela w Strefie Gazy.
Komisja stwierdziła, że izraelskie władze i siły zbrojne dopuściły się czterech kategorii czynów wymienionych w art. II Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa:
- Zabijania członków chronionej grupy.
- Powodowania poważnych obrażeń fizycznych lub psychicznych.
- Celowego stwarzania warunków życia obliczonych na doprowadzenie do fizycznego zniszczenia grupy w całości lub części.
- Stosowania środków mających na celu wstrzymanie urodzeń w obrębie grupy.
Komisja uznała również, że istnieją dowody zamiaru zniszczenia Palestyńczyków w Strefie Gazy jako grupy, w całości lub części.
Źródło:Raport ONZ A/HRC/60/CRP.3 z 16 września 2025 r. https://www.un.org/unispal/document/commission-of-inquiry-report-genocide-in-gaza-a-hrc-60-crp-3/
Postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie RPA przeciwko Izraelowi nadal trwa.
Komentarze (51)
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Wkrótce się okaże że połowa komisji ma kontakty z Hamasem, albo że ktoś lubi małych chłopców czy dziewczynki... cokolwiek...
@4mja: Oni stali się katami zaraz po tym jak się tam zalęgli po wojnie.
@4mja: jak z ofiary. Ci w USA dostawali hitlera pożyczkami. Ofiarami to była cześć judaistow. Obecnie też sa walki miedzy ich frakcjami. W Izraelu wygrywają syjonisci. Możliwe, ze tez syjonistyczne banki wspomagaczy machinę wojenna hitlera.
Z reszta im bylo potrzebne 6 mln ofiar. Już o tym pisały amerykańskie gazety chcąc naciągasz miedzynarodowe spoleczenstwa w latach 1918- 1923.