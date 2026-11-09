KRRiT dostała ponad 5 tys. skarg na Republikę
KRRiT otrzymała ponad 5 tys. skarg dotyczących sposobu relacjonowania strzelaniny w Krakowie przez TV Republika. Regulator wszczął postępowanie wyjaśniające i zapowiedział wystąpienie do nadawcy o nagranie oraz wyjaśnienia.JacekF
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Komentarze (38)
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@JacekF: Stawiam 150 sztuk sztabek złota, że konsekwencje będą symboliczne, albo w ogóle nie będzie żadnych konsekwencji.
Wcale nie wygląda na zorganizowaną akcję! Tusk na pewno coś knuje! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pierwsza lekcja byłaby jednak bezpłatna: czym różni się donos od skargi obywatelskiej, do której złożenia każdy ma prawo na podstawie art. 63 Konstytucji RP.
Druga: dlaczego kontrolowanie działań instytucji publicznych i nadawców nie jest donosicielstwem, tylko jednym