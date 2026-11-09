Zapytali grzecznie czy mogą chwilę porozmawiać, babulinka się zgodziła, co innego jakby powiedziała, że nie proszę dać jej spokój, a i tak by jej wbili na chama to wtedy bym zrozumiał oburzenie. A to że ludzi ciekawią takie rzeczy jak opinia babci o wnuczku to już inna sprawa.