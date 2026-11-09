Kanał Zero wbił do staruszki babci zamachowca XDDD
Hiena Dziennikarska Roku? Trudno to opisać XDDD Kolejne granice przekroczone...KRZYSZTOF_DZONG_UN
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Hiena Dziennikarska Roku? Trudno to opisać XDDD Kolejne granice przekroczone...KRZYSZTOF_DZONG_UN
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Komentarze (127)
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@miikolaj: Chyba żadne medium nie było na wykopie j----e częściej niż koszerna.
jakby nie patrzeć to przedstawiła go w samych superlatywach, co może być jeszcze bardziej szokujące
Aha bo zaraz sie okaże, ze byl to antifiarz z krwi i kości i narracja wypokowo-rzadowa, trolli giertycha i tfuska zacznie sie sypac i jechanie po konfuni nie bedzie mialo paliwa.
@Drapichrustpospolity: jaka narracja?
kanal zero przeprosil i wycofal material
wcale nie propagandzista: jeb wykop o kanale zero, absolutna cisza na temat pozostalych. zupelnie przypadkiem sprzyjajacych wladzy.