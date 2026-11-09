Śmieciowy software pewnej japońskiej marki pozwala na zdalne operowanie autem
Marka znana z "niezawodności". Otwieranie drzwi, włączanie silnika. Javascript, crudowe endpointy, źle skonfigurowany nginx, zdekompilowana apka mobilna, trochę pomocy Sol Ultra. Czy naprawdę samochody muszą być online aby jakiś nerd albo rząd miał dostęp do twojego auta?armin-van-kutonger
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Komentarze (93)
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@3mortis: wystarczy że wyłącza dostęp do claude, chatgpt i Gemini i większość firm dzisiaj leży - pewnie w zespołach są ludzie którzy nie mają pojęcia jak ewentualne błędy ręcznie ponaprawiać. Ale to byłby plot twist - nagle zapotrzebowanie na programistów (nie vibecoderow i innych magików z LinkedIna) wystrzeliwuje w kosmos i firmy licytują się o nich bo nie
@bidzej: jak pięknie napisane, aż się wzruszyłem (｡◕‿‿◕｡)
@xfin: też
Soft to kupa, zawsze i wszędzie "coś".
ale za to nie potrafi przełączyć dziennych na mijania w trakcie deszczu XD
I teraz przerażające true story, na szczęście nie z europy. Firma zamówiła działający mockup softu dla szpitala, to było 20 lat temu kiedy nie każdy szpital używał komputerów. Za pół roku programista dostaje prośbę o poprawki. W bazie zamiast 3 testowych pacjentów są ich dziesiątki tysięcy jak nie więcej, wtf. Przecież nie zrobili tyle
Kamery na drogach są dla państwa. Telemetria jest dla koncernów- to o co państwo sobie może poprosić to jakiś ułamek tego co leci, i to też w przypadku jak spektakularnie to auto ktoś rozwali.
To co tam zobaczyłem to był niezły cyrk.
Managerowie "od gaźników" - zaczynali swoją karierę kilkadziesiąt lat wcześniej jako inżynierowie w dziale gaźników (bo tędy właśnie elektronika szerzej trafiła do automotive - zastępując gaźniki elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa).
Programiści "od ABS" - ludzie których firma uważa ogólnie za "komputerzystów", jeszcze chwilę wcześniej programowali sterowniki ABS czy ECU silnika itp. Czyli robili
@wypok_wypok: ależ oczywiście ze będziesz jeździł, tak jak pisałem po swoim prywatnym gumnie.
Chyba ze piszesz z Bialorusi lub innej Ukrainy, a to przepraszam.
W EU za pare, parenascie lat nie pojedziesz nim legalnie do biedronki po harnasia. Juz pomijając koszty utrzymania. Mozesz zaklinać sobie rzeczywistość, ale to tylko wzmocni twój dysonans poznawczy przy kolejnmy