Pracowałem jako programista, w poważnych firmach potrafią zamówić mockup a później go wrzucać na produkcję bo przecież działa.

I teraz przerażające true story, na szczęście nie z europy. Firma zamówiła działający mockup softu dla szpitala, to było 20 lat temu kiedy nie każdy szpital używał komputerów. Za pół roku programista dostaje prośbę o poprawki. W bazie zamiast 3 testowych pacjentów są ich dziesiątki tysięcy jak nie więcej, wtf. Przecież nie zrobili tyle Pokaż całość