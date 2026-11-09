Nie wiem jak Wy, ale ja już k-----y dostaję z tym, co się dzieje na Śląsku, odkąd tylko temperatura spadła poniżej kilkunastu stopni.

Sezon grzewczy się zaczął i jak zwykle nastąpił tradycyjny powrót do średniowiecza. Otwierasz okno wieczorem albo rano i pierwsze, co czujesz, to nie jest chłodne powietrze, tylko gęsty, gryzący dym z lakierowanego drewna, plastiku i ubiegłorocznych meblościanek. Sprawdzam mapkę od czujników i co widzę? Normy PM2.5 przekroczone o 400–800% (a w gorsze dni normy dobijają niemal do 1000%). Pomiary w godzinach wieczór-poranek dosłownie płoną na czerwono i fioletowo. Wrzucam Wam screeny do wglądu:





Najlepsze jest to, że miasto za bardzo z tym nic nie robi. Życie na Śląsku automatycznie oznacza akceptację tego, że przez pół roku płuca działają jak filtr w odkurzaczu. I niech mi nikt nie p------i, że "ludzie mają stary piec i muszą się ogrzać". Tu nie chodzi o same piece – chodzi o to, czym k---a Ci ludzie palą!!

Gdyby urzędy i wydziały ochrony środowiska wyciągnęły duszę zza biurka, zaczęły wysyłać kontrole i brać próbki popiołu z pieców, to problem skurczyłby się o połowę w miesiąc. Ale nie, po co. Mamy w społeczeństwie potężny ciemnogród i przyzwolenie na truizm pt. "jestem biedny, więc mam prawo palić śmieciami i truć całą okolicę"

Otóż nie, bieda nie daje prawa do wpychania raka sąsiadom do płuc. Co ciekawe, najczęściej ten problem wcale nie wynika ze skrajnego ubóstwa, tylko z braku wyobraźni i mentalności "żyję po swojemu i mam wywalone". Starsze osoby udające biednych, brak edukacji, a czasami nawet lokalne instytucje czy kościoły grzejące czymś, co koło węgla czy drewna nawet nie leżało.

A co z dzwonieniem na Straż Miejską? Zanim przyjadą (o ile w ogóle przyjadą), to śmieci w piecu dawno się spalą, a w odpowiedzi usłyszysz, że "właśnie sprawdzili i nie widzą problemu"

Śląska uchwała antysmogowa i ogólnokrajowe przepisy nakładają obowiązek sukcesywnej wymiany kopciuchów (ostateczne terminy dla najstarszych instalacji już minęły, a kotły klasy 5 będą miały zakaz w 2032 roku). Zostaje tylko czekać, aż te przepisy w końcu wymuszą modernizację na każdym bez wyjątku, bo na samorefleksję społeczną w tym temacie chyba nie ma co liczyć.