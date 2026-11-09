Lol, banda platformianych imbecyli jak zawsze nakręca popyt, uwala podaż i bredzi że będzie lepiej. W warunkach galopujących wypłat i permanentnego niedoboru kadr karą za pracę ponad normatywne godziny ma być... zabranie możliwości pracy :D Co jeszcze bardziej nakręci niedobory i spowoduje że łamanie przepisów będzie tylko coraz to bardziej i bardziej dochodowe.



To się nazywa dodatnie sprzężenie zwrotne. Każdy system działający w oparciu o nie się prędzej czy później rozpirzy a Pokaż całość