240 zł na godzinę i brak kar dla nieuczciwych lekarzy. Decyzja w rękach posłów
Senat przyjął ustawę wprowadzającą nowe zasady wynagradzania i zatrudniania medyków. Przewiduje ona limit stawki godzinowej na poziomie 240 zł brutto oraz ograniczenie czasu pracy do 320 godzin miesięcznie. Do ostatniej chwili emocje budziły przepisy przewidujące sankcje dla lekarzy dopuszczającychairaG
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Komentarze (14)
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Pominę wykrywalność, bo ta gra się po prostu opłaca. Wartość oczekiwana jest wyższa niż ewentualne koszty.
Przypomnę, że w dykcie przez dekady komornicy robili wał na wale. Od drobnych nadużyć do grubszych wałów. Poszedł siedzieć tylko jeden (!), któremu już nawet dokumentacji
@Anomalocaracid: interesujące fikoły, oszukańczy konowale, bo rolnik otrzymał odszkodowanie [1] a nawet zadośćuczynienie [2], zaś asesor został skreślony z listy asesorów [3] i do tego został skazany karnie [4], niestety w zawieszeniu.
Podasz tych konowałów, którzy za wałki poszli siedzieć za kraty, dostali bezwzględne więzienie? U konowałów oszukiwanie na kasie po prostu się opłaca. Zazwyczaj (zawsze?) skończy się zawiasami i zwrotem po latach. Co
To się nazywa dodatnie sprzężenie zwrotne. Każdy system działający w oparciu o nie się prędzej czy później rozpirzy a
nie można dać LEKARZOM bardziej czytelnego sygnału, że mogą KRAŚĆ, bo nikt ich nie wykluczy...
PA-TO-LO-GIA