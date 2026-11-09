Banki muszą oddawać pieniądze oszukanym klientom. Na zwrot dostaną 15 dni
Klient oszukany przez osobę podszywającą się pod bank będzie mógł domagać się zwrotu pełnej kwoty autoryzowanej transakcji. Bank będzie miał 15 dni roboczych na zwrot pieniędzy lub przedstawienie uzasadnienia odmowy. Warunkiem ochrony będzie poinformowanie banku i zgłoszenie oszustwa na policję.Skarbiec_Biz
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Komentarze (29)
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@malin90: jak wykorzysta? Banki obecnie mają WYWALONE na to kto bierze kredyt czy kto wyciąga kasę. Zero odpowiedzialności, więcej formalności masz przy założeniu karty lojalnościowej w sklepie obuwniczym niż przy braniu kredytu na 20k
W UK już od dawna to funkcjonuje – na bank spada większa odpowiedzialność, tylko przypadkiem rząd idzie w stronę bezgotówkowości. I tak spróbujcie wypłacić z banku 5000 funtów (w niektórych nie dostaniecie nawet 3000, czyli jednej przeciętnej wypłaty).
Jest to na rękę rządzącym i bankom, żeby nie wypłacać wam gotówki.
Przykład własny – chciałem wypłacić 7K. Bank odmawia,
@Wpisz_LoginTU: zero protestow ehh
@Wpisz_LoginTU: Hmm...
Gdyby mieli możliwość, to udzieliby kredytu nawet na numer telefonu.
@pigwa3: rzecz w tym, że jak wpłacisz pieniądze do banku, to one już nie są twoje. Więc ta analogia jest błędna. Właściwa byłaby taka: "dajesz znajomemu klucze do swojego domu i mówisz mu, że czasem ktoś po nie przyjdzie. No i w końcu ktoś do niego przychodzi, a on dzwoni do ciebie zapytać, czy masz mu dać te klucze - ty potwierdzasz no i masz ogołocony dom.