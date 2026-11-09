To jest paradoks ze te ukrainskie centra wyludzen beda dalej dzialaly, tylko tym razem w komitywie z "ofiarami" kasa nawet pewniejsza bo to co "ukradna" musi znalesc sie obowiazkowo na koncie. Pewnie to skomplikuje system w banku, jakiekolwiek wyplaty, przelewy to bedzie konsulatcja online na kamerce z pracownikiem banku i haslami dodatkowymi dla potwierdzenia przelewu. Mysle od jakiejs kwoty bedzie niezly cyrk zeby dokonac przelewu i przy okreslonych kwotach to nie bedzie Pokaż całość