A ja się zastanawiam, na ile to dobrze, że ktoś z podobnymi przekonaniami i zrzeszający wokół siebie sobie podobnych, wyświetla się w necie, jest jak na talerzu - ze wszelkimi swoimi przemyśleniami co daje mi prawo domniemywać że jest np. w gronie osób monitorowanych przez organy MSW. Łatwiej takiego łachudrę powstrzymać, zanim cokolwiek zrobi.