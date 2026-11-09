Dla Roberta Wesolnego z Rudy Śl.sprawca krakowskiej masakry to "Polak prawdziwy"
Robert Wesolny (prawdziwe nazwisko Marcin Wróbel z Rudy Śląskiej) prowadzi grupę 'Silesian Weltforum', na której wstawił TAKI wpis, plując zarówno na służby jak i ofiary.re5ublimacja
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Komentarze (67)
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@piotr7557: Nawet Peppę?
@Aleale2: Całą masę.
Zawsze muszą znaleźć "bohatera" który będzie ich przegrywem.
@Bellerophon: więcej było takich co już wyzywali Brauna i konfiarzy wczoraj, że to też ich wina. Są jak widać tak zaczadzeni, że dla swojej propagandy wszystko zrobią¯\(ツ)/¯
Nasz folksdojcz na pewno chętnie wyjaśni służbom o co mu chodziło w tym wpisie, bo podstawa prawna do ścigana go jak najbardziej istnieje (255kk paragraf 3)
... no ale żyjemy w Polsce. Ssakiewicz i kłeczko sobie spokojnie o----------a manianę, tak samo jak braun i jego kółeczko wzajemnej adoracji, ale wystarczy pożyczyć śmierci pewnemu okularnikowi od zrzutek na szpitale i w ciągu kilku godzin jesteś w sztumie ¯\(ツ)/¯
@musztym: to nasz się pytasz? Z papieża też śmieszkował¯\(ツ)/¯
Słów komentarza nie będzie, bo brak na takiego.