Znany dentysta usłyszał wyrok. Po pijaku stratował kobietę na śmierć.
Wyrok to kpina. Poza 27 miesiącami więzienia, sąd orzekł wobec Bielinskiego trzy lata nadzoru kuratorskiego, zakaz prowadzenia pojazdów do końca tego okresu oraz rygorystyczny, roczny monitoring trzeźwości po wyjściu na wolność. Zakazał mu również zażywania substancji odurzających.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (8)
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W artykule to jakiś random z Karoliny Północnej po drugiej stronie planety Ziemia - za takie klikbajtowe znaleziska powinien być kop w dupę i ban.
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