Po zamachu w Krakowie kłamstwa zalały internet
Zamachowiec był Ukraińcem. Był żołnierzem. Atak zorganizował rząd. NASK zgłosiła ponad 2000 kont, a jedna z fałszywych narracji miała 200 mln wyświetleń.PIAN--A_A--KTYWNA
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Zamachowiec był Ukraińcem. Był żołnierzem. Atak zorganizował rząd. NASK zgłosiła ponad 2000 kont, a jedna z fałszywych narracji miała 200 mln wyświetleń.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (52)
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A pamiętacie jak był zamach w Niemczech i były nagłówki że to Polak, a okazało się że to imigrant ukradł polakowi tira i już tego nie było w nagłówkach, tylko w dalszym tekście.
Dodam jeszcze że ten emigrant zabił przy kradzieży tego Polaka!!
wyobrażacie sobie sytuację odwrotną i co wtedy działoby się w mediach i nie tylko?
the true is out there ;)
ps dziwne, że jeszcze nie znalazło się jego konto z wykopu? pewnie gheye z mirko coś wiedzą .
@martw: Problem w tym, że każdy kolejny odkopany szczegół to potwierdza prawackość. I to momentami w sposób absurdalny, no tego żeby jego ojciec był w komisji wyborczej z ramienia Tołwińskiego to by nawet Bareja nie wymyślił.
@dzyndzla: Chyba nei zdajesz sobie sprawy nt. konsekwencji szerzenie