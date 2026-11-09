Rezerwiści wezwani na ćwiczenia wojskowe do jednej z jednostek w regionie dostali za małe buty, brudne mundury i używaną bieliznę

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Stawiam dolary przeciwko orzechom że takie same wałki jak w służbie zdrowia dzieją się też w innych wysoko dotowanych dziedzinach - np. na wojsko idzie 200 mld. PLN a żołnierze nie mają porządnych kurtek albo majtek i ciągle daje się spotkać podstawowe problemy typu:W Polsce gdzie się nie spojrzy tam się