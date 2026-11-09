Szpital potwierdza 80% kosztów to wynagrodzenia
Z przedstawionych danych wynika, że koszty wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i usług kontraktowych stanowią bardzo istotną część wydatków starachowickiego szpitala. W pierwszym półroczu 2026 roku ich udział w przychodach ze sprzedaży usług wyniósł już 80%PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (51)
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W Polsce gdzie się nie spojrzy tam się
Może jakieś źródło tych rewelacji?
Aha i w styczniu nie zapominajcie o WOŚP, trzeba dołożyć bo brakuje na sprzęt w szpitalach.
@kelebglin: wrzucimy, jeszcze wiecej niż rok temu