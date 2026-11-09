ta telewizja jest obrzydliwa na każdym możliwym poziomie. Jednak póki wszystko kręci się wokół polityki to jakoś można to jeszcze obronić, choć w moim osobistym odczuciu dalej jest to haniebne i obrzydliwe.

W tym przypadku jednak da się zauważyć że Sakiewicz i jego banda nie odczuwa najmniejszego problemu żeby atakować zwykłych obywateli. Ci ludzie nie uznają żadnych świętości. Wydarzyła się tragedia która poruszyła cały naród, a oni sprowadzili to do najobrzydliwszej gry Pokaż całość