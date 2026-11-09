Zamach w Krakowie. TV Republika straci koncesję za dezinformowanie?
Ministra kultury i dziedzictwa narodowego złoży skargę w tej sprawie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jeżeli chodzi o jedną właśnie z telewizji, która wczoraj w sposób absolutnie obrzydliwy, haniebny działała. To, co się wczoraj w tej telewizji działo, jest absolutnie nie do zaakceptowania.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (154)
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@Ociec2: Najważniejsze jest nakręcanie polaryzacji i hejtu na PiS i PO. Tak żeby jedni utożsamili się
@Gjbgghbhhjj: Wiadomo trzeba do samego końca głosować na PO bo w innym razie jesteś symetrystą, pisowcem, konfederatą, razemkiem albo przykleimy ci inną etykietę i będziemy wytykać palcami. Nie ma innej alternatywy! Zawsze jak ktoś tylko porówna pis do po albo po do pisu i zaproponuje by nie głosować już na te dwie antagonizujące partie to wychodzi takie robactwo spod
dezinformacja, kreowanie alternatywnej rzeczywistości i oczernianie obcokrajowców już nie podpada pod "wolność słowa", a zniesławienie, naruszenie dóbr osobistych i mowę nienawiści.
sam jestem za wolnością słowa, ale to było przekroczenie wszelkich norm a nie tylko dobrego smaku
a co do
plebsowi sie wydaje ze cos moze
Nie bronię tvrepublika, bo nie ma czego ale chłop puścił (umyślnie?) dezinformację, która obiegła cały świat
W tym przypadku jednak da się zauważyć że Sakiewicz i jego banda nie odczuwa najmniejszego problemu żeby atakować zwykłych obywateli. Ci ludzie nie uznają żadnych świętości. Wydarzyła się tragedia która poruszyła cały naród, a oni sprowadzili to do najobrzydliwszej gry