Informacje praktyczne:

Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie jest w sezonie zimowym nieczynny, za to można wejść na bezpłatną wieżę widokową.



Można za to zwiedzać dawne opactwo w Kołbaczu - polecamy.



W Stargardzie dostępne są oddziały miejskiego muzeum. Pokaż całość