8 ciekawych miejsc Pomorza Zachodniego: miasta otoczone murami miejskimi
Nie wiedzieliśmy, ze na Pomorzu Zachodnim można odnaleźć tak wiele miast otoczonych murami miejskimi. Niektóre z bram wyglądają niczym małe zamki. Odwiedziliśmy Trzcińsko-Zdrój, Chojnę czy Stargard. To tego dołożyliśmy historyczne unikaty jak Wolin, Cedynia, Kołbacz czy Kamień Pomorski.lukasz-piernikarczyk
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Komentarze (20)
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Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie jest w sezonie zimowym nieczynny, za to można wejść na bezpłatną wieżę widokową.
Można za to zwiedzać dawne opactwo w Kołbaczu - polecamy.
W Stargardzie dostępne są oddziały miejskiego muzeum.