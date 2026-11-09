Członek KRRiT: wzywam do podjęcia kroków w sprawie Telewizji Republika
Profesor UW Tadeusz Kowalski zaapelował do Telewizji Republika o "zaprzestanie nadawania treści, które mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu". Wezwał też KRRiT do niezwłocznego podjęcia kroków przewidzianych w ustawie.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (25)
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Za każdym razem ta sama zakłamana narracja kiedy prawactwo coś odwala: "ojoj tu wszyscy som winni".
Nieprawda, akurat w normalnych tradycyjnych mediach ostała się jeszcze jako-taka rzetelność. To prawackie szmatławce są patologicznym ściekiem, czy to w "nowych", czy w "tradycyjnych" mediach. Z resztą TV Republika jest przeniesieniem prawackich "standardów" medialnych z internetu ( z niezależnej, do rzeczy,
TV Republika od samego początku świadomie i celowo kłamie dezinformuje i szczuje, zarówno na temat samego zdarzenia, na temat sprawcy i na temat policji, posunęli się nawet do insynuacji że policjanci pomagali zamachowcowi. Tam powinno ABW wjechać z buta i zamknąć to raz na zawsze.
Masz, obejrzyj sobie link do znaleziska
Wybory wygrał Karol Nawrocki, bez jego zgody nie można Republice nawet 100zł mandatu wystawić.
Bez jego podpisu żzdna ustawa nie przejdzie i nie udawaj jeszcze głupszego niż jesteś bo dobrze o tym wiesz.
starter pack do lepszego zdrowia psychicznego:
-w-----c tv
-usunac konto na facebooku (mozna wylaczyc feed i tylko uzywac messengera)
-zero scrollowania tiktoka / shorts / ig / twittera
-wykop w umiarkowanych dawkach ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Oh sh't, here we go again..." ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Gdy Telewizja Republika wylewa swoją toporną propagandę przy relacjonowaniu zamachu w Krakowie – robiąc z policjantów statystów, a z tragedii polityczny cyrk – oburzenie salonu nie ma końca. Padają żądania kar, odebrania koncesji i potępienia w piekle. Standard – za ordynarne naginanie rzeczywistości należy się polityczny i prawny lincz. Prawda jest święta!