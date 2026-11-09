A to nie jest tak, że jest parę opcji by w razie co pisowskiego prezesa KRRiT wykopać? Niech członkowie wykonają głosowanie dot. wykopania obecnego prezesa z urzędu sprawowania władzy i niech zostanie wybrany nowy, bo póki pachołek kaczora tam siedzi to republika może się czuć nietykalna i dalej kierować manipulacje i propagandę. I zwłaszcza ta sobotnia propaganda dalej jest kontynuowana przez nich i szerzą nienawiść do służb na żywo na własnej stacji.