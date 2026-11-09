Kanały typu "faceless" (bardzo często psychologia, filozofia, nauki społeczne) = na 100% kanał Hindusa, który farmi suby, żeby potem usunąć cały content i sprzedać gotowy kanał jakiemuś sklepowi



Brutalne sceny, wypadki, częściowo ocenzutowane akty zabóstw, inne egdy rzeczy = na 80% Chińczyk



Virtue signaling, fejkowe sceny ratowania ludzi i zwierząt = na 50% Hindus, na drugie 50% Chińczyk



Ten sam ściek jest i na TikToku i na Instagramie.