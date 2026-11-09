Algorytm TikToka podsuwa społeczności gloryfikujące morderców
Istnieją społeczności takie jak TCC czy 764, wokół których koncentrują się nihiliści i radykałowie. Algorytm tiktoka treści te podsuwa już po 40 sekundach od zalozenia świeżego kontarail_man
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Komentarze (72)
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@Harmonijka_w_Gsus911: Nieprawda. Wystarczą zdrowe instytucje publiczne. Unia Europejska w wielu aspektach przykręca śrubę korporacjom, które bez takich regulacji nic by sobie z tego nie robiły. Mam nadzieję, że i wobec social mediów finalnie zastosują analogiczne praktyki
@Aryman93 sporo starszych bajek typu reksio, bolek i lolek, z "nowszych" pierwsze smerfy, gumisie, wszystkie asterixy, masz niedźwiedź. Generalnie bez przesady w żadną stronę, bardziej właśnie żeby nie podpowiadało syfu.
Brutalne sceny, wypadki, częściowo ocenzutowane akty zabóstw, inne egdy rzeczy = na 80% Chińczyk
Virtue signaling, fejkowe sceny ratowania ludzi i zwierząt = na 50% Hindus, na drugie 50% Chińczyk
Ten sam ściek jest i na TikToku i na Instagramie.
Media społecznościowe to największy PsyOp w historii ludzkości, to na bank jest sterowane przez służby