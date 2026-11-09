Mając na uwadze ostatnie wydarzenia w Krakowie, policja, prokuratura i sądy nie potrafiły wyciągać wniosków. Kościuszkowie zaczęli już w Tarnowie w 2009 roku atakować sąsiadów, gdy przeprowadzili się do Żdżar, ich agresja nasiliła się. Trwało to lata.

Policjanci bali się zwracać im uwagę, o ukaraniu można było pomarzyć. Sądy i prokuratura też podkulały ogon. Czy trzeba takiej tragedii aby zacząć zwracać uwagę na podobnych psycholi?