Przez lata ona i jej dorosłe dzieci uprzykrzali życie sąsiadom.
Przypomnienie #psycholezuwagi i działalności rodziny Kościuszko. Ogłoszenie wyroku.powsinogaszszlaja
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Przypomnienie #psycholezuwagi i działalności rodziny Kościuszko. Ogłoszenie wyroku.powsinogaszszlaja
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Komentarze (10)
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Policjanci bali się zwracać im uwagę, o ukaraniu można było pomarzyć. Sądy i prokuratura też podkulały ogon. Czy trzeba takiej tragedii aby zacząć zwracać uwagę na podobnych psycholi?
Państwo z kartonu.
@Etman1939: prawnie pewnie tak, ale spolecznie z totalnie innym odbiorem i szkodliwoscia