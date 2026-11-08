Nie ma szans bo nie ma w chinach takiego faba aby coś takiego wyprodukować a w zewnętrznym tego nie puszczą bo zaraz by się wydało i fab też by dostał po łbie za kręcenie piratów.Wątpie żeby agentka tam blueprinty kradła bo prezes w to w zasadzie wglądu nie ma, prędzej śmigłem kręciła żeby chiny miały dostęp do kart bo oficjalnie mają blokade/limity.