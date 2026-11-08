Prezes NVIDIA przyznaje się do zdradzania żony z potencjalną chińską agentką
Dwa dni potem jak wywiad amerykański go o to oskarżyłFoolyKewly
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Dwa dni potem jak wywiad amerykański go o to oskarżyłFoolyKewly
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@strach_overflow: Coś w tym jest.
- "czemu młoda d--a z Chin na mnie leci? czy to dlatego, że mam zajebistą kurtkę?
- masz całkowitą rację!
Nie ma szans bo nie ma w chinach takiego faba aby coś takiego wyprodukować a w zewnętrznym tego nie puszczą bo zaraz by się wydało i fab też by dostał po łbie za kręcenie piratów.
Wątpie żeby agentka tam blueprinty kradła bo prezes w to w zasadzie wglądu nie ma, prędzej śmigłem kręciła żeby chiny miały dostęp do kart bo oficjalnie mają blokade/limity.
@HeniekZPodLasu: 20% na pysk. Ma. Zamykam przewód.
Nie uwierze też, że amerykański wywiad nie informował zarządów firm o kluczowym znaczeniu gospodarczym/strategicznym o tym procederze.
A gość dalej musiał myśleć ku*asem xD To teraz połowe majątku odda żonie i jeszcze może go wysadzą z siodła xDDD
@bialytaboret:
To akurat chyba jest proste, wywiad amerykański napewno o tym wiedział a dla chin tego typu zagrywka to jest pewnie klasyczny blackmail, więc najpewniej chcieli skapitalizować zebrany materiał żeby może Jensen lobbował za poluzowaniem sankcji wobec chin więc amerykański wywiad wytrącił im wszystkie karty z rąk upubliczniając całą sprawę przed nimi.
@slums: doskonała motywacja, ale ze ja sie doszukuje drugiego dna (wada charakteru) to zastanawiałem sie dlaczego do tego dopuścili, bo że się zagapili to nie wierzę. A że nim rozegrali to nie mam wątpliwości.
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