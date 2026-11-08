Jan Wedel wyrzucony z własnej fabryki czekolady. Jak przetrwało jego nazwisko
W 1960 roku na pogrzebie Jana Wedla jego dawni robotnicy zrobili manifestację, choć od 15 lat nie wolno mu było wejść do fabryki, którą zbudował. Państwo nazwało ją 22 Lipca, a na pudełkach i tak zostało jego nazwisko. Film o tym, jak marka przetrwała PRL, proces w wolnej Polsce i sprzedaż do Tokio.BilansZamkniecia
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Komentarze (13)
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Czemu Jan Wedel nie miał dzieci?
Bo cały interes ładował w kakao.