W 1960 roku na pogrzebie Jana Wedla jego dawni robotnicy zrobili manifestację, choć od 15 lat nie wolno mu było wejść do fabryki, którą zbudował. Państwo nazwało ją 22 Lipca, a na pudełkach i tak zostało jego nazwisko. Film o tym, jak marka przetrwała PRL, proces w wolnej Polsce i sprzedaż do Tokio.