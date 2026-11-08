A w artykule zero o samym MMX, czym w ogóle jest i na czym "przyspieszanie" polega... Co to w ogóle za dziennikarstwo? Pozwolę sobie trochę więc temat nieco rozwinąć.



MMX to pierwsze podejście do operacji wektorowych, czyli w 1 cyklu zegara przykładowo mnożymy naraz 4 liczby korzystając z dużych 128 bitowych rejestrów. Można je też dzielić, np. wykonać operację na dwóch liczbach 64 bitowych. Stąd się bierze przyspieszenie. MMX jeśli dobrze pamiętam Pokaż całość