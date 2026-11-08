Linux żegna technologię sprzed niemal 30 lat. MMX znika z j---a systemu
Chodzi o MMX, który w wersji Linux 7.5 zniknie z systemu na dobre. Jest to narzędzie Intela z 1997 roku pamiętające czasy procesory Pentium. Przez lata instrukcje te pomagały przyspieszać operacje multimedialne, jednak obecnie ich znaczenie jest niewielkie.ochucki
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Komentarze (75)
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MMX to pierwsze podejście do operacji wektorowych, czyli w 1 cyklu zegara przykładowo mnożymy naraz 4 liczby korzystając z dużych 128 bitowych rejestrów. Można je też dzielić, np. wykonać operację na dwóch liczbach 64 bitowych. Stąd się bierze przyspieszenie. MMX jeśli dobrze pamiętam
@kwanty: Implementuje je mikrokod procesora, który z kolei może (ale nie musi), mieć dostęp do jakiś dodatkowych, wewnętrznych instrukcji które nie zawsze są wystawione na zewnątrz.
@wilczur: Czyżby okolice 1998?