Co tu się wyprawia?! Biedaszyby wykute w czystym węglu! WAŁBRZYCH
Biedaszyby w Wałbrzychu działają nieprzerwanie od wielu lat, ale czegoś takiego nie widziałem nigdy na oczy. To ogromny system korytarzy wykutych w czystym węglu. ABSTRAKCJAWyprawyLEONA
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Komentarze (11)
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Boguszów Gorce to górnicze miasto w którym zamknięto wszystkie z 5 kopalń. Poza węglem wydobywano baryt, srebro i galenę. Maja stok narciarski, fajną knajpę z bardzo ładna kelnerką, najwyzej