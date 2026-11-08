Raz popiłem z Panami biedaszybnikami na murku za monopolem w Boguszowie Gorcach (tym co go chłop otwiera wcześniej, ale nie ma szlugów). ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nawet dostałem zaproszenie do jamki. Praca ma swoją specyfikę i wymaga wiedzy (mapy).



Boguszów Gorce to górnicze miasto w którym zamknięto wszystkie z 5 kopalń. Poza węglem wydobywano baryt, srebro i galenę. Maja stok narciarski, fajną knajpę z bardzo ładna kelnerką, najwyzej Pokaż całość