Klient pokaże dowód osobisty i poda numer PESEL.



No i co sprzedający z tym zrobi? W razie kontroli powie, że widział dowód i słyszał nr pesel. W artykule nie ma nic o przechowywaniu danych wrażliwych czy jakiejś weryfikacji. Czyli, przychodzi do mnie typ, chce wydać 10 koła i to niby ja mam sprawdzić skąd miał pieniądze? Niby jak?