PESEL przy zakupach od 2027 r. Unia Europejska zdecydowała
Od 10 lipca 2027 r. w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać Anti-Money Laundering Regulation. Według Interii Biznes przy zakupach przekraczających 10 tys. euro klient będzie musiał potwierdzić tożsamość, okazując dowód osobisty i podając numer PESEL.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (65)
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No i co sprzedający z tym zrobi? W razie kontroli powie, że widział dowód i słyszał nr pesel. W artykule nie ma nic o przechowywaniu danych wrażliwych czy jakiejś weryfikacji. Czyli, przychodzi do mnie typ, chce wydać 10 koła i to niby ja mam sprawdzić skąd miał pieniądze? Niby jak?
Kilka lat temu, obkupowałem się sztabkami,
Poważnie pytam, bo wszystkie opcje mają pomysły na ograniczenie wolności. Nawet "wolnościowa" Konfa.
Wszyscy siebie warci, mocni w gębie do krytyki tylko jako opozycja.
Powinna powstać ogólnoeuropejska aplickacja na wzór tej biedronkowej którą trzeba skanować przy każdych zakupach.
Każdy zakup miałby obliczany ślad węglowy i od tego byłby odprowadzany odpowiedni podatek który skaluje się w górę.
Np przekroczenie 90% normy skutkowało by kuratorem rodzinnym i zwiększeniem oprocentowania kredytu.
@Latarenko: Najpierw wprowadza od 10K. Lemingi będą pisać "a co to za problem przecież nikt nie robi zakupów za 10K euro". Później zmienią tylko limit na 1EUR
@Latarenko: + 10 batów lub 100EUR grzywny :)
Nie wiem, może ja mam jakąś paranoję, ale odnoszę wrażenie, że to wszystko by bardziej nas docisnąć, coraz więcej z nas ściągać(podatków).
@Silvia_Torque: Chyba, że słup ukradnie towar i tyle go widzieli :P