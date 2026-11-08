Gdzie podziały się miliony z rekordu Łatwogangu i Bedoesa?
Media prześwietliły finanse powiązanej z fundacją spółki organizującej gale bokserskie, wytykając łączenie stanowisk i dziwne umowy. Twórcy oraz szefostwo stanowczo odpierają zarzuty, zapewniając, że ani grosz z gigantycznej zbiórki na dzieci nie został zmarnowany.kocurek66
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Komentarze (24)
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A potem sobie nagrali kawałek bo to był zakład..
NO TAK.. Bardzo prawdopodobna historia!
Potem PRZYPADKIEM ten sam leszcz z internetu się spotkał z raperem bedoesem i wspólnie wykręcili zbióreczkę..
A zbiórką się zajęła fundacja która prowadzi walki bokserskie charytatywnie.
Przecież teraz dosłownie wychodzi, że to była fundacja scam, która miała na celu wyciągnięcie jak największej kasy dla bananowych prezesów.
Teraz wszyscy patrzą im na rączki, ale pokazuje to tylko jakim naiwniakiem jest Łatwogang i cała reszta celebrytów.
C--j, że przez wiele lat katolicy próbowali znaleźć haki na wszelakie sposoby i nie znaleźli.
C--j, że w prawie każdym szpitalu w Polsce jest sprzęt z serduszkiem.
Ksiądz każe nienawidzić, to owieczki nienawidzą.
- katolicki Caritas jest mega sprawnie dzialajaca fundacja, ktora wydaje wiekszosc srodkow na pomoc
- proponuje zainteresowac sie haslem Zloty Melon oraz tym jakie kwoty sa trzymane na kontach (zreszta dotyczy to tez wykopaliska) z czego sa niezle odsetki