Obojętnie czy tę kasę wydadzą odpowiedzialnie i sumiennie czy nie to i tak KOMPROMITACJĄ jest wybranie akurat tej fundacji jako beneficjenta całej akcji.



Przecież teraz dosłownie wychodzi, że to była fundacja scam, która miała na celu wyciągnięcie jak największej kasy dla bananowych prezesów.



Teraz wszyscy patrzą im na rączki, ale pokazuje to tylko jakim naiwniakiem jest Łatwogang i cała reszta celebrytów.