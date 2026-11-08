Ale zaraz zaraz. Czy to nie na wykopie był kwik, że EU nakłada dodatkowe obciążenia finansowe na chińczyków pod postacią Ali i temu podobnych portali? No w końcu zdecydujcie się czy wolny rynek czy kontrolowany? Czy tak jak Wam aktualnie pasuje i zawieje? Ja tam wolę, aby klapki piankowe z Ali kosztowały dużo kasy jakby to miało choćby jeden etat w PL uratować ¯\(ツ)/¯

Chiny w meblarstwie są potęgą. Za gów@#$@o pieniądze Pokaż całość