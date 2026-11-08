Czarna seria zwolnień! Ponad 250 osób straciło pracę. Kolejna fabryka upada
Fabryka mebli tapicerowanych w Kobylnicy pod Słupskiem kończy produkcję po 30 latach. Pracę straci wszystkich 259 zatrudnionych. Decyzja zaskoczyła załogę: według pracowników jeszcze dwa tygodnie wcześniej słyszeli, że mogą być spokojni. To kolejne zwolnienia grupowe w regionie.lormont
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Komentarze (24)
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Tacy właśnie ludzie jak wykopki ubiły Optimusa bo kluska jest Polakiem.
@Logytaze: Zapraszam do wsparcia polskich przedsiębiorców - MEYS, Kuchnielajt, Izi kuchnie, OL Meble.
Zamówień na miesiące (izi meble/ol meble przedpłaty praktycznie 100%), firmy się zwinęły, Polacy zostali bez mebli.
Nikt, nigdy, żadne kierownictwo wyższego szczebla nie przekaże szeregowym pracownikom, że źle się dzieje, żeby nie wywoływać paniki i do końca pracowników wyciskać jak cytrynę, nawet jeśli wiadomo było o tym i dni były policzone. Podobna sytuacja była z polskim North Fish. Uspakajano załogę, że wszystko będzie dobrze, kiedy po późniejszych raportach było wiadomo, że sytuacja jest już nie do uratowania.
Jak zastrajkujesz i co powiesz? Panie przedsiębiorco proszę nie bankrutować!!!
To nie jest PRL że państwo może drukować pieniądze w nieskończoność i dotować zakłady pracy bez końca tylko po to żeby ludzie mieli pracę.
Chiny w meblarstwie są potęgą. Za gów@#$@o pieniądze
@zabbii: Zapraszam - MEYS, Kuchnielajt, Izi kuchnie, OL Meble.
Zamówień na miesiące (izi meble/ol meble przedpłaty praktycznie 100%), firmy się zwinęły, Polacy zostali bez mebli. Chińczyk z ali pewniejszy.
Koszmar
Zgadnij kto tak zrobił w 2020, 2021 i 2022 ( ͡° ͜ʖ ͡°)