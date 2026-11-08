Timeline interwencji policji w Krakowie 07.11.2026
14:59:04 pierwszy strzał w stronę ludzi ??:??:?? podjęcie interwencji i rozpoczęcie pościgu 15:02:52 unieruchomienie pojazdu napastnika 15:03:12 "obalenie" napastnika przez policjanta 1 - Artur Morański 15:03:20 Policjant 2 - Jakub Kulik oddaje kończące strzały do napastnikarysiul86
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Komentarze (22)
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Co nie zmienia tego, że właśnie po to są patrole policji, żeby reagować spontanicznie na zagrożenie w miejscach gdzie takie ryzyko może się pojawić. Więc nawet w takim scenariuszu system zdał egzamin. Policjanci raczej w centrum miasta nie pojawiają się przypadkowo ;)
Naturalnie gdyby to
@PlanetHell: Jechał rowerem (tak twierdzi, trudno uwierzyć) z demonstracji krakowskiej gdzie pewnie oddelegowane były służby żeby czasem nie dostał prawdą w twarz. Pewnie stąd wrzutka na chama o Warszawie żeby odwrócić uwagę od tego że sami zajęli służby.
Mam nadzieję, że zamkną tą szczujnię
Od razu byłoby wycie dlaczego policja pojechała na rynek zamiast zastrzelić sprawcę. Ten typ mógł zastrzelić policjantów i dalej strzelać. Przy takim arsenale to jeszcze mógłby się gdzie zabarykadować.
Posterunek policji i straży miejskiej jest na rynku. Ciekawe, że