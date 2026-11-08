W Słupsku opłata za śmieci wzrośnie do 40 zł miesięcznie od osoby
Radni przegłosowali podwyżkę o 9 zł od osoby od stycznia 2027 r. Czteroosobowa rodzina zapłaci 1920 zł rocznie. Urzędnicy wymieniają system kaucyjny jako jeden z powodów wzrostu kosztów.LudzieToDebile
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Komentarze (36)
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Odkąd pamiętam a żyję już trochę na tym świecie to podwyżki były praktycznie co roku
55 x 4
No chyba nie chcesz mi powiedzieć że gnębieniem nazywasz to że ktoś będzie godnie zarabiał za swoją pracę?