Zajebiscie jak zawsze. Szpital nie bedzie raportować obetnie mu sie kasę. Dlaczego mnie to nie dziwi.

Powinno być szpital nie raportuje to karę płaci osoba, która miała ten raport zrobic i wysłać. Jak nie chce byc obciążona kara, to niech donosi na tych co zabraniają jej to zeobic albo namawiają do oszustwa.

Lekarze powinni mieć karty osobowe przypisane tylko do niego (chyba, ze można ro zrobic dowodem) i sie odbijać wchodząc i Pokaż całość