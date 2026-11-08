Szpitale mają raportować NFZ godziny pracy medyków. Za brak danych grozi kara
Szpitale mają przekazywać NFZ szczegółowe zestawienia obecności personelu. Ma to pomóc wykrywać dyżury istniejące tylko na papierze; za niewykonanie obowiązku przewidziano karę umowną do 2 proc. wartości kontraktu.LudzieToDebile
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Komentarze (17)
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Karać kogo? Szpitale? xDDDD A z czyich podatków te Szpitale i za co będą płacić te kary, jak zadłużone xD
Wiecie gdzie możecie sobie wsadzić te kary? - zwinąć i tam gdzie będziecie musieli czekać pół roku, aż lekarz je wyjmie.
Aż się smutno robi człowiekowi, jak widzi jak mu tak plują na ryj.
Edit:
Przykładowo, gdyby wartość danego kontraktu z NFZ wynosiła 100 mln zł, maksymalna kara mogłaby wynieść 2 mln zł. Przy kontrakcie 20 mln zł byłoby to maksymalnie 400 tys. zł.
@Helix: I nikt by takiej kary i tak nie zapłacił bo nie ma z czego.
Powinno być szpital nie raportuje to karę płaci osoba, która miała ten raport zrobic i wysłać. Jak nie chce byc obciążona kara, to niech donosi na tych co zabraniają jej to zeobic albo namawiają do oszustwa.
Lekarze powinni mieć karty osobowe przypisane tylko do niego (chyba, ze można ro zrobic dowodem) i sie odbijać wchodząc i
Rzad wymaga od szpitala, szpital powinien od pracownika i jak straty beda z winy pracownika to raczej predzej czy pozniej te konsekwencje dotra i do niego
Jak ty cos odwalisz klientowi w pracy to klient sie domaga hajsu "od firmy", a czy firma potem wyciagnie konsekwencje od pracownika to go juz rybka obchodzi