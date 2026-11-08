Umie ktoś wytłumaczyć, po co zarząd nieistniejącego lotniska, skoro do momentu odbioru, całe wyposażenie stanowi własność i odpowiedzialność wykonawcy?



Czy nie wystarczyłby inwestor zastępczy plus nadzór merytoryczny ze strony jakiejś komisji do tego celu?



Pracowałem trochę w budżetówce przy inwestycjach, mam kolegów w CPK - tam wszystkie plany są wywracane do góry nogami "co prezesa", a już w szczególności gdy przychodzi nowa władza, co czeka nas za rok. Ci ludzie zarabiają całkiem Pokaż całość