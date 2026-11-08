CPK miało już sześciu prezesów. Na wynagrodzenia zarządów poszło ponad 17 mln zł
Od utworzenia CPK za sterami spółki stało sześć osób, jeśli uwzględnić również pełniących obowiązki prezesa. W latach 2018-2025 na wynagrodzenia członków zarządów przeznaczono łącznie ponad 17 mln zł. Cały program CPK do 2032 roku ma kosztować 131,7 mld zł, a obecnym prezesem spółki jest Piotr BorysSkarbiec_Biz
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Komentarze (23)
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A nawet własnego biurka nie mieli/nie mają.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Elektrownie_J%C4%85drowe
Czy nie wystarczyłby inwestor zastępczy plus nadzór merytoryczny ze strony jakiejś komisji do tego celu?
Pracowałem trochę w budżetówce przy inwestycjach, mam kolegów w CPK - tam wszystkie plany są wywracane do góry nogami "co prezesa", a już w szczególności gdy przychodzi nowa władza, co czeka nas za rok. Ci ludzie zarabiają całkiem
Zmieniają się w Polsce terminy, obietnice, ale nie kolesie na stołkach;)