Mężczyźni nie mogą mówić o kryzysie psychicznym w pracy. Szkodzi to ich karierom
63 proc. respondentów uważa, że mężczyzna mówiący o kryzysie psychicznym ryzykuje utratę pozycji, zaufania i szansy na awans. Tylko 27 proc. badanych spodziewa się realnego zrozumienia i wsparcia ze strony pracodawcy. 35 proc. ankietowanych odeszło z pracy z uwagi na jej wpływ na zdrowie psychiczne.Skarbiec_Biz
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Komentarze (28)
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Jak masz problem, idziesz do lekarza.
Inna kwestia to jest środowisko pracy kiedyś człowiek szedł do zakładu pracy po szkole czy wojsku i do emerytury/renty przerobił
Źona Pana zdradza i przyjaciele odeszli - da Pan radę, wciąż dziecko Pana kocha;)
wszystko mają takie samo: wykształcenie, doświadczenie,
ale jeden z nich zaczyna mówić że ma kryzys psychiczny, to czy ktoś jest zdziwiony że mu to może zaszkodzić w karierze?
czy ktoś bierze pod uwagę że jest jeszcze ten drugi, który nie ma kryzysu, i w tej sytuacji to by się bardziej nadawał?
a ten pierwszy powinien się zająć swoim kryzysem
A, i takie samo przeświadczenie że są
@guilmonn: Oczywiście, że tak. Masz tutaj 100% racji, zgadzam się. Problemem jest przede wszystkim to, że pewna grupa osób która ma jakieś tam swoje powiedzmy problem chociaż nie powinienem pisać jakieś tam bo to jest jednak