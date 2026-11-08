jeżeli mamy dwóch takich samych kandydatów na np. dyrektora, czy generała

wszystko mają takie samo: wykształcenie, doświadczenie,

ale jeden z nich zaczyna mówić że ma kryzys psychiczny, to czy ktoś jest zdziwiony że mu to może zaszkodzić w karierze?



czy ktoś bierze pod uwagę że jest jeszcze ten drugi, który nie ma kryzysu, i w tej sytuacji to by się bardziej nadawał?

a ten pierwszy powinien się zająć swoim kryzysem