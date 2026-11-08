Na Reddicie piszą co innego ( ͡º ͜ʖ͡º) tak jak na wykopie większość pisze, że był lewakiem ¯\(ツ)/¯ a może typ nie miał poglądów politycznych albo tym się nie motywował tylko był sfrustrowanym typem chorym psychicznie? To chore, że ludzie na siłę wykorzystują taką tragedię do swoich wojenek