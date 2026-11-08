Super Express: sprawca strzelaniny nie ma powiązań z ekstremalną prawicą
Z nieoficjalnych, ale potwierdzonych w kilku źródłach informacji, do których dotarł "Super Express", wynika, że 24-latek nie był powiązany ani z żadną partią ani innymi organizacjami prawicowymi.VoxClamantisInDeserto
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https://katowice.tvp.pl/96268350/nabici-w-zolto-niebieska-czapeczke-ustalenia-czeskiej-policja-ws-pobicia-chorzowianina
@NocJestMistyczna: chłop reprezentował siebie i swoją nienawiść do świata
w Polsce ponad 1/3 na wybory regularnie nie chodzi
swoją drogą co mu do łba strzeliło to się dopiero okaże po oględzinach jego telefonu/historii kontaktów itp.
Najgorzej będzie jak okaże się że był "wariatem" dostanie żółte papiery i wyjdzie za parę lat.
@januszbiznesow: Z tym, że nie są. Atak Breivika miał jasną motywację polityczną/ideologiczną. On zaatakował dwa bardzo konkretne cele - biuro premiera i obóz młodzieżówki partii pracy. A nie po prostu otworzył ogień do całkowicie przypadkowych ludzi w centrum Oslo.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamachy_w_Norwegii_(2011)
A tutaj mamy przypadek, gdzie facet strzelał do całkowicie przypadkowych ludzi. Strzelał do Polaków, turystów,
https://x.com/tomek525/status/2119307569646686579
PS
W zeszłym roku w USA antifa została oficjalnie uznana za organizację terr0rystyczną.