Sepultura zagrała ostatni koncert w historii - nagrania z koncertu
Legendarna grupa metalowa Sepultura zakończyła działalność koncertem w São Paulo. Wydarzenie miało miejsce wczoraj - było okraszone specjalną oprawą oraz ogromną setlistą zawierającą 32 utwory.metalnewspl
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Komentarze (22)
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https://www.youtube.com/watch?v=VziDmHYo_QY
Informacja nieprawdziwa. Będą jeszcze koncerty grane przez inne zespoły ¯\(ツ)/¯
https://wiadomosci.onet.pl/scorpions-pozegnalna-trasa-koncertowa/r967n
https://www.eskarock.pl/radar/wielki-powrot-scorpions-do-polski-w-2027-roku-kiedy-rusza-sprzedaz-biletow-aa-iatT-iUW3-Y11B.html