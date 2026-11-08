Łukasz Gibała złożył wniosek. Dwaj policjanci mają zostać Honorowymi Obywatelami
Prezydent Krakowa Łukasz Gibała wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu policjantom - bohaterom Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta KrakowaPradnikk
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Komentarze (61)
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@tutajsiemylisz: Chłopie chyba 10lat przespałeś.
Nie ważne, że grubas robiąc focie z ciałami i reanimacja na rynku, pytał "gdzie jest policja, gdzie są służby... Ochaniaja Trybunał?" w momencie gdy policjanci się wykrwawiali na chodniku.
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