w polsce jest aktywnych ponad 410 000 pozwoleń na b--ń, jeśli ktoś uważa że 1 (słownie: jeden) przypadek masowej strzelaniny jest wystarczającym powodem do ograniczenia dostępu do broni to naprawdę nie powinien wychodzić z domu tylko poddać się jakiejś terapii bo widzi zagrożenia tam gdzie ich nie ma

więcej ludzi u nas ginie bo pijany myśliwy pomyli grzybiarza z dzikiem ale jakoś nikt nie chce się tym zająć i myśliwi nie przechodzą Pokaż całość