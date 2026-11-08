Zamachowiec Michał Oksiński miał pozwolenie na AR
24-letni Michał Oksiński, który dokonał zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, miał aktywne pozwolenie na b--ń. PotwierdzaDanyo
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24-letni Michał Oksiński, który dokonał zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, miał aktywne pozwolenie na b--ń. PotwierdzaDanyo
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Komentarze (203)
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Zakazać prywatnych samochodów! Jakby nie miał samochodu to by nie przyjechał i nie byłoby tej rzezi!
Aż dziw, że jeszcze nie ma wrzasku, że potrzeba więcej zamordyzmu, kontroli i cenzury a każdy kto nie chce to zbrodniarz i wywrotowiec, bo gdyby całym internetem zarządzała TVP to by przestępstw nie było...
@KurnikoweKuriozum: bo ma racje
więcej ludzi u nas ginie bo pijany myśliwy pomyli grzybiarza z dzikiem ale jakoś nikt nie chce się tym zająć i myśliwi nie przechodzą
@Pangia: Jak by ci to powiedzieć...
@Pangia: wszyscy chcą się nimi zająć- nie myl braku woli politycznej z brakiem woli w ogóle- na liście są też psiarze i kukuriniarze
@PureEden: jakby policja miała przyjeżdżać do każdego, kto wrzuca niepokojące treści albo pisze tego rodzaju komentarze, to chyba połowę ludzi z dostępem do netu trzeba by zamknąć.
@PureEden: pachnie totalną inwigilacją. dzisiaj bron jutro czy popierasz rząd lub nie.
Dojdziemy do modelu brytyjskiego, gdzie zakazane będą noże i będą sie dziwić że jakimś cudem to nie działa( ͡° ͜ʖ ͡°)
Z jednej strony nigdy nie wiadomo komu i kiedy zwoje sie na mózgu wyprostują i prewencyjne zakazywanie czegoś na zaś "bo komuś może odje*ać" to wypada zakazać broni, noży, samochodów i pewnie jeszcze z 30
@slums: Na razie to co sie wydarzylo, to jest raczej blizej modelu amerykanskiemu.
Dom wyladowany bardzo grozna bronia (takie hobby starego i wszczepil synowi), synowi o--------a i moze zabic w latwy sposob kilkadziesiat osob.
Jakby jego stary byl fanatykiem wedkarstwa, to by najwyżej moglby biegac po miescie z pagajem od pontona
Szkolenie robi się zwykle na pistolet, karabin i strzelbę i zwykle też otrzymuje się komplet po zdanym egzaminie. Czasami ktoś obleje strzelbę na egzaminie, to wtedy (bez poprawkowego) ma pozwolenie tylko na pistolet i karabin, czasami ktoś wybiera wyłącznie pistolet, ale to chyba rzadkość.
W pozwoleniu na karabin zawiera się wiele różnych karabinów - AR-15 i AK-47 (kałach) to dwa najpopularniejsze.
@paruwczanbiedronkowy: z jakiego źródła 25letni emo załatwi sobie spluwę?
@paruwczanbiedronkowy:
ufff... to ojciec, ktory tez mial pozwolenie na bron mogl sie przynajmniej obronic xD