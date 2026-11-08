Sześć osób zginęło, szesnaście zostało rannych. Tymczasem jedna ze zbiórek trafia na platformę, która od każdej wpłaty pobiera dziesięć procent.

Zbiórkę „Razem dla ofiar zamachu w Krakowie“ prowadzi Fundacja Republika na portalu Fundatorres. Portal należy do spółki z o.o., a nie do organizacji charytatywnej. Udziałowcami są m.in. Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika, i Michał Rachoń, jej dyrektor programowy, każdy z nich ma po 44,45%. Zbiórkę promuje m.in. portal Niezależna.pl.

Regulamin jest w tej sprawie jednoznaczny: od każdej wpłaty spółka pobiera 1 zł netto plus 10% wpłacanej kwoty. Formalnie zobowiązanym jest organizator, czyli tu Fundacja Republika, ale prowizja jest potrącana w momencie skutecznej wpłaty, czyli z pieniędzy darczyńców. Część każdej darowizny trafia więc do spółki, zanim cokolwiek zostanie przekazane poszkodowanym. Przy zebranych dotąd ponad 317 tys. zł daje to według regulaminu ponad 31,7 tys. zł dla spółki, a przy ogłoszonym celu miliona złotych ponad 100 tys. zł.