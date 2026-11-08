Na portalu https://fundatorres.pl po wejściu widzimy slider z dwoma zbiórkami
Pierwsza:
Razem dla ofiar zamachu w Krakowie – wsparcie dla rannych i rodzin zmarłych
Druga, na którą slider automatycznie przeskakuje po kilku sekundach
Fundatorres – wspierajmy wspierających!
Druga zbiórka to wsparcie na rozwój portalu i fundacji, a nie na policjantów z Krakowa. To oczywista próba wprowadzenia w błąd, co widać chociażby po wpłatach na zbiórkę na fundacje, które w tytułach nawiązują do tragedii z Krakowa...
Gdzie w tym wszystkim Republika? Za KRS, beneficjentami rzeczywistymi funkdacji Fundatorres są nazwiska dobrze znane z TV Republika
Komentarze (48)
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Zamknąć to w p*zdu.
A zasłanianie się wolnością słowa? To co może jednak stormfront powinien wrócić, albo Russia Today powinna być szeroko dostępna?
Ludzie na litość boską.... wszystko ma swoje granice, a tutaj? Przekroczona i zgw*łcona