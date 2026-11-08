Relacja lekarza, który ratował rannych policjantów
Gdy padły strzały na rogu Stradomskiej i Dietla, doszło do wymiany ognia między policjantami a zamachowcem, na pomoc ruszyli m.in. dwaj krakowscy chirurdzy,uknot
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Gdy padły strzały na rogu Stradomskiej i Dietla, doszło do wymiany ognia między policjantami a zamachowcem, na pomoc ruszyli m.in. dwaj krakowscy chirurdzy,uknot
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Komentarze (87)
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pewnie by ich zawieźli na SOR. wszystko w normie
@PotwornyKogut: No bez wstawiennictwa lekarzy z wewnątrz i przy normalnej "ścieżce zdrowia" pewnie mieli by marne szanse.
@pan_Ropuch: wręcz mieli obowiązek
@pan_Ropuch: Ich praca nie jest na chodniku w trakcie strzelaniny tylko w szpitalu na planowanym zabiegu. Jak najbardziej są bohaterami, ale czujecie potrzebę umniejszania im, bo czujecie się gorsi od lekarzy.
Przyznaj chociaz to sam przed sobą.
Poteżny ból d--y, że ktoś dysponuje umiejętnościami, które mogą uratować innym życie i je stosuje w tym celu, podczas gdy ich zakres umiejętności pozwala co najwyżej na schyleniu głowy w żabce gdy kasują monsterka na kasie samoobsługowej i unikają
👏
Przypominam, że nie mieli nawet pewności, że zagrożenie ustąpiło gdy ruszyli do pomocy a to, że byli w pobliżu to chyba nic tylko się cieszyć a nie sapać jak ty z piwnicy przegrywie, który nikomu w życiu nie pomógł i ledwo daje radę poradzić sobie
Po prostu nie potrafisz na chwile odlozyc bolu d--y do lekarzy-oszustow i przyznac, ze znaczna wiekszosc lekarzy jest uczciwa i pomaga ludziom oraz, ze powinni oni dobrze zarabiac, ale oczywiscie nie milion rocznie.
Wylacz czarno-biale myslenie, bo to glowna przeszkoda do odblokowania calego potencjalu intelektualnego jaki posiadasz.
Nieudzielenie pomocy grozi utratą prawa do wykonywania zawodu.