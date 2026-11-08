Oczywiście sfrustrowane wykopowe przegrywy nie mogą przeboleć pochwały dla dowolnego lekarza, bo przecież ich obowiązkiem jest ryzykowanie własnym życiem gdy są na spacerze z rodziną i nie można ich nawet nazwać bohaterami xD



Poteżny ból d--y, że ktoś dysponuje umiejętnościami, które mogą uratować innym życie i je stosuje w tym celu, podczas gdy ich zakres umiejętności pozwala co najwyżej na schyleniu głowy w żabce gdy kasują monsterka na kasie samoobsługowej i unikają Pokaż całość