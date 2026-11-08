Polska piekarnia trzecią najlepszą na świecie. 5 innych zakładów wyróżnionych
Piekarnia z Konstantynowa Łódzkiego zajęła trzecie miejsce w prestiżowym zestawieniu The Worlds 100 Best Bakeries 2026, ustępując jedynie piekarniom z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. W światowej czołówce znalazło się łącznie sześć polskich piekarni.PortalSpozywczy
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Komentarze (12)
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Tak, ale jedynie w The Worlds 100 Best Bakeries 2026
To nie jest ranking "najlepszego chleba”, tylko ranking "miejsc z pieczywem, które najmniej denerwują i najbardziej cieszą przeciętnego internautę”
Polska piekarnia niczego więc nie wygrała na hali sportowej ani w piecu konkursowym - po prostu zdobyła bardzo wysoką pozycję w internetowym algorytmie popularności
Wystarczyło, wśród wszystkich lajkujących rozlosujemy pięć koszy naszych wypieków.