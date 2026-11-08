Czasem jadę do nich z drugiego końca Łodzi żeby kupić dobry chlebek, albo pączki smażone na smalcu. Co nie zmienia faktu, że na te wszystkie konkursy prowadzone przez jakieś gównoportale czy czasopisma, o których nikt wcześniej nie słyszał trzeba patrzeć z przymrużeniem oka ( ͡° ͜ʖ ͡°) Natomiast to miejsce, z pachnącym pieczywem całodobowym sklepikiem przy piekarni, jest akurat naprawdę git.