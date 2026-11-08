Nie macie bladego pojecia jak latwo jest wejsc na wyklad i do akademika na krzywy ryj. Nikt tego nie sprawdza. Sama z nudow chodziłam na losowe wykłady jak nie mialam co robić. Nikogo nie obchodzilo. W podstawówce sprawdza sie obecność wg listy na studiach to nawet na zajecia sie nie przychodzi. Ochrona to fikcja