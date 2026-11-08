Trzy lata studiował prywatnie kierunek lekarski, ale nie płacił
Tomasz przez trzy lata nie zapłacił ani grosza za studia na kierunku lekarskim na Akademii Śląskiej, ale uczestniczył w zajęciach i praktykach. Uczelnia chce udowodnić, że nie był już wtedy studentem, ale nie wyjaśnia, na jakiej podstawie dopuściła go do pacjentów.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (17)
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@KingaM: Oczywiście że łatwo wejść - wykłady na uczelniach publicznych są otwarte dla każdego zainteresowanego, co wynika z prawa:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-18750400/art-73