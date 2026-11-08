Gdyby nie KOLIZJA z innym samochodem (domyślnie - nie radiowozem), to może dzisiaj szukaliby go po całej Polsce. Relacja była z miejsca, na bieżąco, a ludzie w tłumie z pewnością w głosie mówili m. in. że to "jacyś Rumuni" byli. Faktycznie umundorowanej policji nie było widać. Tysiące osobników wysłanych do Warszawy na Suwerena mogą mieć wpływ na to. Zachowaj rzetelność i spokój przy widoku ciał masakry na Rynku Krakowskim, który to jest Pokaż całość