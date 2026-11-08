Formularz skargi na relację Tomasza Sakiewicza do KRRiT
Link do formularza KRRiT. Niech poczuje konsekwencje. Godzina audycji 15:23sir-stachu
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Link do formularza KRRiT. Niech poczuje konsekwencje. Godzina audycji 15:23sir-stachu
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Audycja: LINK
Link na skargę pochodzi ze strony gov: https://www.gov.pl/web/krrit/skargi-i-wnioski
@TerminatorZPasji: dlatego tak ważne jest odspawanie TK. KRRiT też powinni się zająć. Teraz idealna okazja.