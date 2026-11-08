Oto gotowy wzór skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wraz z kompleksowym uzasadnieniem prawnym oraz żądaniem cofnięcia koncesji. Formularz został przygotowany w sposób czytelny, z przeznaczeniem do skopiowania i masowego wysyłania przez obywateli.

​WZÓR SKARGI DO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

​Do:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

ul. Szkolna 01/5

00-950 Warszawa

(lub adres e-mail / formularz doręczeń elektronicznych KRRiT)

​Dotyczy: Skarga na program nadawany w stacji telewizyjnej TV Republika w dniu 7 listopada 2026 r., dotyczący relacji ze strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie, z żądaniem wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 w zw. z art. 18 Ustawy o radiofonii i telewizji.

​I. DANE SKARŻĄCEGO

​Imię i nazwisko: [Wpisz swoje imię i nazwisko]

Adres korespondencyjny / e-mail: [Wpisz swój adres]

​II. PRZEDMIOT SKARGI

​Niniejszym składam formalną skargę na rażące naruszenie przez nadawcę programów TV Republika przepisów prawa krajowego, warunków koncesyjnych oraz powszechnie obowiązujących standardów etyki dziennikarskiej podczas relacji na żywo oraz programów publicystycznych wyemitowanych w dniu 7 listopada 2026 r. w związku z tragicznym zamachem i strzelaniną na Rynku Głównym w Krakowie.

​Szczególne zastrzeżenia budzi relacja prowadzona na miejscu zdarzenia przez redaktora naczelnego stacji, Tomasza Sakiewicza, polegająca na epatowaniu drastycznymi opisami (widoczna krew na ulicach), ferowaniu pochopnych oskarżeń, kwestionowaniu i atakowaniu działań służb ratunkowych oraz państwowych w trakcie trwającego kryzysu bezpieczeństwa państwowego. Materiały te wywołały masową dezinformację, eskalację lęku społecznego oraz realne zagrożenie dla porządku publicznego.

​III. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE

​Nadawca TV Republika w sposób powtarzalny dopuścił się naruszenia przepisów Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), tj.:

​1. Art. 18 ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji:

​„Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzeciwnych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących (...).”

​Uzasadnienie:

Relacjonowanie tragedii narodowej i kryzysu terrorystycznego poprzez budowanie narracji opartej na panice, podważaniu autorytetu państwa i oskarżaniu służb w momencie, gdy ratowane było ludzkie życie, godzi w dobro społeczne oraz polską rację stanu.

​2. Art. 18 ust. 2 Ustawy o radiofonii i telewizji:

​„Audycje lub inne przekazy nie mogą zagrażać prawidłowemu rozwojowi fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu małoletnich, w szczególności przekazy te nie mogą zawierać scen przemocy lub drastycznych epatowań okrucieństwem...”

​Uzasadnienie:

Prezentowanie i szczegółowe, sensacyjne opisowanie śladów krwi oraz traumatycznych scen z miejsca masowej strzelaniny w pasmach ogólnodostępnych, bez zachowania standardów wrażliwości medialnej, narusza prawa odbiorców (w tym osób wrażliwych i małoletnich) do rzetelnej, bezpiecznej informacji.

​3. Art. 18 ust. 3 Ustawy o radiofonii i telewizji:

​„Audycje lub inne przekazy radiowe i telewizyjne nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym życiu lub zdrowiu.”

​Uzasadnienie:

Podsycanie chaosu informacyjnego i dezorientowanie opinii publicznej w trakcie operacji policyjnych bezpośrednio po zamachu stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i utrudniało działania służb porządkowych.

​IV. ŻĄDANIE WOBEC KRRiT

​Mając na uwadze wyżej wymienione naruszenia, a także powtarzalny charakter działań stacji (wielokrotnie sankcjonowanej w przeszłości karami finansowymi m.in. za nawoływanie do nienawiści w programach takich jak „Mówi się”), wnoszę o:

​1. Niezwłoczne wszczęcie z urzędu postępowania wyjaśniającego w sprawie materiałów wyemitowanych przez TV Republika w dniu 7 listopada 2026 r.

​2. Nałożenie surowej kary finansowej współmiernej do wagi naruszenia przepisów o bezpieczeństwie i porządku publicznym.

​3. Wdrożenie procedury zmierzającej do cofnięcia koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych dla TV Republika na podstawie art. 38 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o radiofonii i telewizji (w przypadku rażącego i powtarzalnego naruszania warunków koncesji oraz przepisów art. 18 ustawy).

​Z poważaniem,

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