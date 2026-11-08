NFZ działał super ale znaleźli sie kolesie dyrektorzy, lekarze politycy i zaczęło się kombinowanie,

Przejrzycie sobie kto zasiada w radach nadzorczych szpitali, dyrektor to wierzchołek góry,



Jak w każdy podmiocie publicznym od wodociągów poprzez MPK, Gospodarkę komunalną, baseny, spalanie śmieci gdzie część kasy bokiem ucieka.



Cześć działa uczciwie i pracuje za % więc pacjent zoperowany, szpital dostał pieniądze, a NFZ musiał zapłacić, tak samo było MRI i TK i endoskopia bez limitu Pokaż całość