Odważny dyrektor szpitala odchodzi. Krytykuje minister zdrowia, NFZ i marszałka
Podczas pożegnalnej konferencji oberwało się marszałkowi Markowi Woźniakowi, prezesowi NFZ Filipowi Nowakowi, minister zdrowia Jolancie Sobierańskiej-Grendzie, a także poprzedniej dyrekcji placówki.wykopowicz19870808
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Komentarze (6)
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Przejrzycie sobie kto zasiada w radach nadzorczych szpitali, dyrektor to wierzchołek góry,
Jak w każdy podmiocie publicznym od wodociągów poprzez MPK, Gospodarkę komunalną, baseny, spalanie śmieci gdzie część kasy bokiem ucieka.
Cześć działa uczciwie i pracuje za % więc pacjent zoperowany, szpital dostał pieniądze, a NFZ musiał zapłacić, tak samo było MRI i TK i endoskopia bez limitu
Dodatkowo patrząc na to co się dzieje, to każda z tych rad powinna zostać wypi....na.
Powiem tylko tyle. Szpitale otrzymują kupe kasy i czasami przewalaj ją na takie bzdury jak głupi sprzęt albo inwestycje nietrafione albo pomysł na remont bez ładu i składu, jak podjazd łóżkiem pod górę do windy, albo super salę operacyjne które stoją puste bo nie ma odbioru, rozbuchana administracja szpitalna kilku dyrektorów od różnych działów,
Także lekarze i pielęgniarki