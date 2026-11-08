To on ratował rannych policjantów. Wybitny chirurg przypadkiem był obok
Wygląda na to, że dwaj ciężko ranni policjanci, którzy obezwładnili sprawcę zamachu w Krakowie, mieli też szczęście. Lekarz jadł był akurat niedaleko.wykopowicz19870808
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Komentarze (95)
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Piękny czas zaprzeszły, doceniam
@ryhu: ohui, czuję się zniszczony, jak to się uchowało przed moimi oczami...
@wykopowicz19870808: Posiłku nie dokończywszy, towarzysza swego ucapił i nie miarkując zanadto, pospólnie pomocy udzielać poczęli.
Nie zasługuje na nie postawa godna pochwały!
Analogiczne z urzędami, które sa zawsze hejtowane a bez problemu dostawalem tam pomoc. Ludzie placili np za pomoc z wnioskami z czystym powietrzem a mi pomagały 2 urzedniczki do etapu, ze zaadresowaly za mnie koperte i mialem tylko