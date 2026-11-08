Lista wstydu Rafała Brzoski jest za krótka. Setki dużych firm nie płacą podatków
Co dziesiąte duże przedsiębiorstwo w Polsce w 2025 r. nie zapłaciło podatku CIT mimo tego, że było dochodowe. Wśród firmstarnak
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Co dziesiąte duże przedsiębiorstwo w Polsce w 2025 r. nie zapłaciło podatku CIT mimo tego, że było dochodowe. Wśród firmstarnak
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Gość nie jest żadnym wzorem, wykorzystuje gakt, że inni płaca 0 aby promować siebie na wielkiego patriotę z marnymi 3%.
Policz sobie ile ty płącisz tych %, może się obudzisz.
Ja jestem na 19% a realnie płącę pewnie z 9% i też od około
@Mariusz357: Ogarnia, dlatego podał takie rozwiązanie, które uniemożliwia tym wszystkim korporacjom tworzenie fikcyjnych kosztów zmniejszających podstawę do opodatkowania. Niski podatek od przychodów lub obrotowy bez odliczeń i kombinowania mógłby uzdrowić całą sytuację ale wtedy nie byłoby równych i równiejszych.