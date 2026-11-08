Czy na liście wstydu pana rafała jest sam pan rafał, który zaproszony do rządku wymyślił przepisy pod duże firmy a nie zwykłych ludzi i 60% pomysłów rząd, który go zaprosił na konsultację musiał od razu odrzucić? Dobrze, że wielbiciele pana Rafała są mądrzy i inteligentni i doczytają jakim jest człowiekiem biznesu kosztem wszystkiego innego.