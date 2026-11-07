Kierwiński oznajmił światu, że zamachowiec był skrajnie prawicowy
I jak mamy być poważnym krajem, jeśli dzielimy w takich sytuacjach się ze światem swoim prywatnym domniemaniem :/wujek_stiopa
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I jak mamy być poważnym krajem, jeśli dzielimy w takich sytuacjach się ze światem swoim prywatnym domniemaniem :/wujek_stiopa
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Komentarze (236)
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Tymczasem okazało się, że mógł mieć poglądy skrajnie lewicowe, ale przede wszystkim - jego poglądy nie miały z tym nic wspólnego. Po informacjach od kolegów z klasy + zabiciu rodziny można przypuszczać, że motywem było to, że był ostro spierd*lony. Kierwiński dołączył
TO PO CH.. SIĘ WYPOWIADASZ?!
Takimi idiotycznymi wypowiedziami tylko mobilizuje elektorat nie swojej partii by poszedł zagłosować w kolejnych wyborach. Ma chłop łeb do interesów. Gorzej, że to kłamstwo poleciało w świat.
Takze juz poszlo w swiat i grilluja
narzekają na TV republikę, a Tuskowcy z tej samej patologii zrobieni
Innymi słowy fakty wskazują na coś zgoła odmiennego. Okazuje się, że czasem najprostsze wyjaśnienie jest jednocześnie najbardziej niewygodne - sprawca nie musiał być
@nadinterpretacja: jakieś źródła tych rewelacji?
Państwo z dykty ob***ne gównem.
Przecież to coś twierdzący oowinninudowodnić swoje twierdzenie. Nie rób k---y z logiki.
Skrajna to jest obrzydliwość kierwińskiego do wymyślania takich rzeczy do celów politycznych. Ciekawe tylo, czy mu podrzucą simsy czy minecrafta.