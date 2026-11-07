Na podstawie dostępnych ustaleń, które pojawiły się w sieci, sprawca zamachu wykazywał wyraźne powiązania z kręgami antyfaszystowskimi. Środowiska te - co myślę, że warto podkreślić z pełną precyzją - znajdują się na przeciwnym biegunie spektrum ideowego względem skrajnej prawicy, zarówno pod względem deklarowanych wartości, jak i praktykowanych metod działania.



Innymi słowy fakty wskazują na coś zgoła odmiennego. Okazuje się, że czasem najprostsze wyjaśnienie jest jednocześnie najbardziej niewygodne - sprawca nie musiał być Pokaż całość