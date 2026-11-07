Policjanci oddali strzały 3 minuty od zgłoszenia - zamach w Krakowie
Reakcja policji była błyskawiczna, już po 3 minutach od zgłoszenia strzelali do zamachowca a w drodze było kolejne 30 jednostek policjiSabr
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Reakcja policji była błyskawiczna, już po 3 minutach od zgłoszenia strzelali do zamachowca a w drodze było kolejne 30 jednostek policjiSabr
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Komentarze (74)
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@Jan12221: Za szybko na co? na zgłoszenie na policję zdarzenia i przekazanie najbliższemu patrolowi w okolicy (znajdującego się bardzo blisko rynku)? Jak najbardziej możliwe.
@Jan12221: A patrole to nie jeżdżą właśnie po to żeby w razie potrzeby szybko reagować? ( ͡º ͜ʖ͡º)
Ale oni i tak będą zaprzeczać
Nie założy gaci na swoje tłuste dupsko
Użyłem brzydkiego określenia niezgodnego z regulaminem ale po prostu nie da się w tym wypadku inaczej: ludzki gruby zakłamany ohydny śmieć uprawiający nekro-politykę.
TVrepublika powinna być zdelegalizowana ale oczywiście liberalne matołki powiedzą, że "zamach na wolność słowa"