a Sakiewicz, ludzki śmieć, nadający z umierającym człowiekiem w tle, mówił że policji nie ma. Rzekomo dała ciała bo pojechała do Warszawy. Wszyscy chwalą postawę policjantów, również za granicą, tylko nie rzekomo najbardziej propolska telewizja.



Użyłem brzydkiego określenia niezgodnego z regulaminem ale po prostu nie da się w tym wypadku inaczej: ludzki gruby zakłamany ohydny śmieć uprawiający nekro-politykę.



TVrepublika powinna być zdelegalizowana ale oczywiście liberalne matołki powiedzą, że "zamach na wolność słowa" Pokaż całość