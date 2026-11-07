Trzy ciała w domu sprawcy strzelaniny w Krakowie.
W domu sprawcy sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie odnaleziono trzy nieżyjące osoby dwie kobiety i mężczyznę.Fixen
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W domu sprawcy sobotniej strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie odnaleziono trzy nieżyjące osoby dwie kobiety i mężczyznę.Fixen
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Komentarze (257)
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Zresztą jak dużo kupujesz broni, to przychodzi dzielnicowy i dopytuje co i jak co jakiś czas, a miał 11 sztuk a to nie jest mało.
@PiersiowkaPelnaZiol: Ekspertem nie jestem, ale co do snu się naoglądałem kanałów ze zbrodniami to moje i otóż przeważnie jest tak że nikt się nie spodziewał, że ktoś mógł być seryjnym mordercą, czy innym zwyrodnienialcem.
"Zachecam do zglaszania tv republika do KRRIT https://www.gov.pl/web/krrit/zloz-skarge-wniosek-lub-opinie. Ich relacja ktora mozna podpiac w zgloszeniu: https://streamable.com/a9kl1z. Licze ze tym razem po takiej akcji i wielu zgloszeniach, cos z ta obrzydliwa szczujnia zrobia."
Bo ja przykładowo, nie jestem z pierwszej lepszej łapanki - miałem rózne wyroki na koncie, mogę załatwić wiele rzeczy i z różnymi ludźmi się znam. Każdy rodzaj dragów, farmaceutyki, nielegalne sterydy - żaden problem. Ale szczerze? Nie zmontuje klamki.
Więc też tak nie p-----l, że