Flądry bez morza. Naukowcy rozwiązali 50-letnią zagadkę
Przez ponad pół wieku naukowcy zastanawiali się, dlaczego w słodkowodnym jeziorze na północy Finlandii żyją flądry, ryby kojarzone przede wszystkim z morzem. Czy wpływają tam jedynie w poszukiwaniu pożywienia, a na tarło wracają do wód słonych? Najnowsze analizy przyniosły zaskakującą odpowiedź.Lifelike
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Komentarze (16)
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Naukowcy ustalili, że:
1. Większość badanych fląder urodziła się w wodzie słodkiej i spędziła w niej całe życie.
2. Nie muszą wracać do morza na tarło, jak wcześniej przypuszczano.
3. Prawdopodobnie wykształciły przystosowania genetyczne, które umożliwiają im rozmnażanie w słodkiej wodzie.
@Logytaze: ykhm ewolucja, a co Twojego wpisu xD
Tak;)
To jest jakiś ewenement? Przecież jezior połączonych z morzem jest pełno. Kto wędkuje na takich jeziorach, ten wie, że można tam złowić flądrę, więc to normalne, że wpływają one do wód słodkich. Dodajmy do tego fakt, że kanały łączące morze z jeziorami często zasypują się z przyczyn naturalnych. Kanał w Unieściu, łączący Bałtyk z jeziorem Jamno, bywał nieodkopywany nawet przez cały rok. To oczywiste, że
Co ciekawe niektóre gatunki ryb w Bałtyku to inne genetycznie ryby, niż te w Atlantyku. Pomimo że wyglądają bardzo podobnie. A to tylko kilka tysięcy lat (polecam podcasty Radia Naukowego o Bałtyku).