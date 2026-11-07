Skąd wzięły się flądry w jeziorze Pulmanki?

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To jest jakiś ewenement? Przecież jezior połączonych z morzem jest pełno. Kto wędkuje na takich jeziorach, ten wie, że można tam złowić flądrę, więc to normalne, że wpływają one do wód słodkich. Dodajmy do tego fakt, że kanały łączące morze z jeziorami często zasypują się z przyczyn naturalnych. Kanał w Unieściu, łączący Bałtyk z jeziorem Jamno, bywał nieodkopywany nawet przez cały rok. To oczywiste, że