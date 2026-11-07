Naukowcy z Japonii dokonali niemożliwego. Dzieci z Downem nie będą się rodzić
Naukowcy z Japonii usunęli dodatkowy chromosom 21 z komórek pobranych od osób z zespołem Downa.MargarynaPalma
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Naukowcy z Japonii usunęli dodatkowy chromosom 21 z komórek pobranych od osób z zespołem Downa.MargarynaPalma
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Komentarze (70)
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Te maćki jak zgłosiłem gagatka, który w prawie każdym poście znieważał... to usunęli moje posty, w których go cytowałem. Jego postów nie ruszyli. Pokazali kto rządzi. Dla nich nie ma nadziei. Nauka jest bezsilna.
-Ja pier***lę ty głupi jesteś? Ile ty massz Chromosomów?
- Więcej niż ty.
Czyli droga jeszcze daleka, o ile w ogóle jest to możliwe.
Opie. Nie zabrzmiało to dobrze (－‸ლ)
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-08-17/islandia-powszechne-aborcje-dzieci-z-zespolem-downa-zapobiegamy-cierpieniom-dziecka-i-jego-rodziny/
Odkąd mamy technologię, która pozwala ocenić stan płodu, takie dzieci nigdy nie musiały się rodzić, a rodzą się tylko dlatego, że ktoś tego usilnie chce. ¯\(ツ)/¯
@one-more-soul-to-the-call: Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (dawniej określana jako upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim) to najczęstsza forma deficytu intelektualnego. Charakteryzuje się obniżonym poziomem funkcjonowania poznawczego, ale pozwala na osiągnięcie dużej samodzielności.
I przy okazji przecząc dekadom prawackiego jęku o dopisanie do konstytucji "od poczęcia...". Ale po co im logika jak jest ksiądz probosz.